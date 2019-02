Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Lực lượng vũ trang, y tế vất vả nhất trong dịp Tết

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin trong năm 2018, Công an tỉnh Tiền Giang đã điều tra, phá án trên 75%; xử lý tin tố giác tội phạm hơn 90% và góp phần làm giảm trên 14% cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông là số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng công an các cấp tại tỉnh Tiền Giang đã và đang thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho người dân toàn tỉnh vui xuân đón tết an toàn, vui tươi.

Công an tỉnh Tiền Giang đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang nỗ lực hơn nữa, đảm bảo an ninh trật tự để người dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, đầm ấm, lạnh mạnh ẢNH: BẮC BÌNH

PGS-BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc BVĐK tỉnh Tiền Giang, cho biết trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, bệnh viện duy trì lực lượng y - bác sĩ, y tá, điều dưỡng… để tiếp tục điều trị cho hơn 500 bệnh nhân đang nội trú tại đây; cũng như luôn sẵn sàng tiếp nhận, điều trị, chăm sóc cho các người dân không may bị sự cố, bệnh tật trong dịp Tết.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong dịp Tết, công tác gìn giữ, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vui xuân đón tết là nhiệm vụ thường trực và rất vất vả, nặng nề của lực lượng vũ trang nói riêng, ngành công an nói chung và ngành y tế.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng và Nhà nước đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn lực lượng công an và y tế tỉnh Tiền Giang nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên, trao quà xuân, chúc Tết cho người bệnh đang điều trị nội trú tại Khoa Nội A, BVĐK tỉnh Tiền Giang ẢNH: BẮC BÌNH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá năm qua dù điều kiện vật chất, trang thiết bị còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng BVĐK tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt công việc cứu người, đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng ba. Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi tỉnh Tiền Giang được triển khai dự án xây dựng bệnh viện 1.000 giường, đồng thời lưu ý lãnh đạo địa phương cần quan tâm, triển khai sớm hoàn thành bệnh viện này để phục vụ cho việc điều trị bệnh cho người dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đến chúc tết, thăm hỏi động viên lực lượng Công an tỉnh Bến Tre, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre...