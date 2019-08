Bà Rịa - Vũng Tàu: Án mạng gần Nhà Lớn xã Long Sơn, một người tử vong

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Long Sơn tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trước đó giữa anh Sơn và C. xảy ra mâu thuẫn . Khi phát hiện anh Sơn đi trong hẻm gần Nhà Lớn, C. đã dùng dao đâm nạn nhân một nhát thủng tim, chết tại chỗ. Khi vụ việc xảy ra, nghi can C. đang trong tình trạng say rượu.