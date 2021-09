Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an cấp giấy đi đường cho cán bộ, người lao động

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản thí điểm cấp, quản lý giấy đi đường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an sẽ là đơn vị cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, người lao động...

Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra giấy đi đường của người dân NGUYỄN LONG

Giấy đi đường thống nhất mẫu do cơ quan công an quản lý, cấp và kiểm tra theo quy định.

Giai đoạn 1 thí điểm cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh quản lý. Sau đó rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn 2 toàn tỉnh.

Hình thức cấp là đăng ký danh sách, khai báo thông tin trên mạng internet đối với người có nhu cầu đi lại thuộc diện được ra đường và trả kết quả trực tuyến thông qua mã QR.

Đối với cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy đi đường. Đối với cấp huyện, Công an huyện, thị xã, thành phố (Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội) cấp và Công an cấp xã sẽ cấp cho người dân ở xã, phường, thị trấn.

Công an cấp xã sẽ cấp giấy đi đường cho người dân trong xã NGUYỄN LONG

Giai đoạn 1, từ 0 giờ ngày 11.9 bắt đầu triển khai cấp giấy đi đường cho cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh quản lý.

Giai đoạn 2 từ 0 giờ ngày 14.9 triển khai cấp giấy đi đường cho tất cả những người thuộc diện còn lại.

Người có giấy đi đường tuyệt đối không cho, cho mượn giấy đi đường (thông qua mã QR) được cấp cho người khác sử dụng. Trường hợp mất phải báo ngay Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý kịp thời.