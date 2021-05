Bà Rịa - Vũng Tàu: Công nhân cắt trộm dây đồng của nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Ngày 24.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ cắt trộm dây đồng xảy ra tại công trình dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ Đinh Quang Tuấn (33 tuổi, quê Nghệ An), Lê Văn Huấn (31 tuổi, quê Cà Mau), Phan Trung Hiếu (31 tuổi, quê Hậu Giang), Trịnh Đức Quân (37 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn là công nhân của 1 nhà thầu đang thi công trong dự án lọc hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Trong quá trình làm việc, Tuấn biết công ty vừa nhập kho một lượng lớn vật tư, trong đó có cuộn dây đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 22.5, Tuấn gọi điện thoại cho Bình nói công ty mới nhập về kho cuộn dây đồng, mỗi cuộn nặng 1,2 tấn. Tuấn nói Bình rủ thêm người để cùng thực hiện vụ trộm.

Bình gọi điện thoại cho Huấn, Nguyễn Thành Tâm (48 tuổi) đến cùng Tuấn vào kho vật tư công ty trộm tài sản, còn Tuấn rủ thêm Quân.

Từ trái sang: Phan Trung Hiếu, Lê Văn Huấn và Nguyễn Thanh Bình ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước khi đi đến kho vật tư của công ty này, Bình đưa cho Tuấn, Quân, Huấn, Tâm 1 kìm cộng lực và 1 xà beng rồi cùng leo rào vào kho chứa vật tư.

Cả nhóm dùng xà beng nạy lớp gỗ bên ngoài của cuộn dây đồng rồi lấy kìm cộng lực cắt dây đồng ra thành những đoạn ngắn, đưa ra khỏi công trình để Bình chở về nhà cất giấu.

Lúc này, Hiếu đến nhà Bình chơi thì được Bình rủ tham gia thực hiện vụ trộm cắp tài sản cùng nhóm.

Rạng sáng 23.5, khi cả nhóm đang thực hiện hành vi cắt trộm dây đồng của nhà máy lọc hóa dầu thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Long Sơn bắt quả tang.