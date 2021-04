Bà Rịa - Vũng Tàu: Hai vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ cùng ngày, xe ben BS 72C - 127.26 do anh Dương Quốc Trị (46 tuổi, ngụ H.Châu Đức) điều khiển lưu thông theo hướng từ H.Đất Đỏ đi TP.Bà Rịa. Khi đến Km 8 + 2, đoạn thuộc xã An Nhứt (H.Long Điền) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 18S1 - 3798 do ông B.V.H (54 tuổi, quê Đông Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều.