Bà Tân Vlog - Chân đất nhận nút vàng

Vì sao có kênh Bà Tân Vlog ? Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Hưng (Hưng Vlog, con trai bà Tân) cho biết anh là người trực tiếp định hướng nội dung, quay và dựng phim các video được đăng trên kênh Bà Tân Vlog. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hưng đi làm công ty 4 năm và bắt đầu làm YouTube từ năm 2016. "Việc lập kênh YouTube Bà Tân Vlog là do tôi gợi ý vì thấy mẹ làm ruộng vất vả quá. Thấy mẹ nấu ăn ngon nên tôi đề nghị làm các đề tài về ẩm thực", anh Hưng nói. Theo anh Hưng, anh đã gửi đăng ký vào chương trình đối tác của YouTube nhưng chưa được phản hồi, do đó kênh chưa được bật kiếm tiền. Các nhãn hàng đã xuất hiện trong nội dung các video nhưng doanh thu không đáng kể. Số tiền để đầu tư vào làm video cho kênh Bà Tân Vlog chủ yếu do anh và mẹ anh bỏ tiền túi đầu tư và tận dụng những nguyên liệu có sẵn ở vùng nông thôn. Ngoài ra, anh cũng lập một kênh YouTube mới cho bà Tân với mục đích đăng tải những video về cuộc sống hằng ngày của mẹ mình. Kênh YouTube phát triển nhanh, bà Tân trở nên nổi tiếng, gần đây rất nhiều người kéo đến nhà nên anh Hưng có khi phải tiếp khách suốt cả ngày.