Bà Võ Thị Ngọc Thúy giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Công an bác bỏ thông tin lan truyền trên Facebook về một người đàn ông chết trong phòng trọ và bị cắt 'của quý.

Khi Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) ập vào căn biệt thự Eco Park (H.Văn Giang, Hưng Yên), hai nghi can trong băng trộm xe sang liên tỉnh liều mạng nhảy lầu bỏ trốn nhưng đã bị khống chế.

Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) ập vào vũ trường New Phương Đông, phát hiện 75 dân chơi dương tính ma túy.

Con cá ngừ đại dương 'khủng' nặng 386 kg do ngư dân đánh bắt tại vùng biển Trường Sa vừa được chuyển về cảng Hòn Rớ (TP.Nha Trang).

Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ vụ nổ súng tại một quán karaoke ở Nam Định khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cư dân chung cư Eco Lake View (Hà Nội) phản ánh sau khi nhận nhà phát hiện thiếu hụt diện tích so với số tiền bỏ ra mua, đã phản ánh đến chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Ecoland, nhưng chủ đầu tư vẫn im lặng.

Nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông