Bắc bộ đón không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi sẽ có băng giá

Sau khi ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc từ đêm 2.12, sang đến hôm nay (3.12), không khí lạnh lan rộng đến khu vực đông Bắc bộ, bắc Trung bộ. Không khí lạnh sẽ khiến các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục có rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại . Dự báo từ đêm 3.12, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C...