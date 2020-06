Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng gay gắt kéo dài nhất từ đầu mùa hè

0C, có nơi trên 380C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong ngày 7.6 các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 35 - 38C, có nơi trên 38C.

Cụ thể, nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng lúc 13 giờ cùng ngày ở khu vực Nho Quan (Ninh Bình) lên tới 39,80C; tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 390C. Các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cũng là vùng nắng nóng đỉnh điểm với nhiều khu vực nhiệt độ ở mức trên 380C.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết các đợt nắng nóng liên tiếp xuất hiện từ đầu mùa hè đến nay, nhưng mỗi đợt chỉ kéo dài 4 - 5 ngày, còn đợt nắng nóng đang xảy ra tại các tỉnh Bắc bộ (bắt đầu từ ngày 1.6) và tại Trung bộ (bắt đầu từ ngày 30.5) là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa năm nay.

Cũng theo ông Hưởng, nắng nóng ở Bắc bộ sẽ còn duy trì đến hết ngày 13 - 14.6; tại các tỉnh Trung bộ kết thúc muộn hơn, vào khoảng 15 - 16.6. Dù kéo dài nhiều ngày nhưng nhiệt độ, cường độ của đợt này khó có khả năng cao hơn so với đợt nắng nóng từ 18 - 23.5 vừa qua (phá vỡ nhiều mốc nhiệt độ kỷ lục lịch sử tại Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây).