Bắc Giang: Bắt khẩn cấp nghịch tử dùng gậy đánh chết bố đẻ

Chiều 7.3, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tất Cường (33 tuổi, trú xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết người

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 6.3, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo từ công an địa phương về việc ông Nguyễn Văn Q. (65 tuổi, trú xã Hoàng An; là bố đẻ của Cường) tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu vết bất thường, đã huy động lực lượng xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra.