Bắc Giang: Bênh con trai trốn cách ly thả diều, bố và chú bị khởi tố

Chiều 4.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi) và Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, em trai Hoàng), cùng trú xã Hoàng An (H.Hiệp Hòa), để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ , quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Công an H.Hiệp Hòa, 2 người này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Nguyễn Văn Hiến (trái) và Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra Ảnh Trần Cường

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 chiều 29.5, thực hiện kế hoạch của UBND xã Hoàng An, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Hiệp (17 tuổi, con trai Hoàng) không đeo khẩu trang, đang thả diều ở ngoài đồng thôn Bảo An (xã Hoàng An) gây mất an toàn lưới điện, đã yêu cầu Hiệp kéo diều xuống để về trụ sở xã làm việc.

Thấy con trai bị công an đưa đi, Nguyễn Văn Hoàng đang làm đồng bất ngờ cầm gậy lao lên đuổi đánh chiến sĩ Nguyễn Đình Long, thành viên trong tổ công tác, đồng thời đe dọa, chửi bới tổ công tác.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Hiến cũng cầm dao phay từ trong nhà chạy ra đuổi chém chiến sĩ Long và thách thức, đe dọa với mục đích lấy lại chiếc diều tổ công tác đã thu của Hiệp.