Khi nào cự cãi bị coi là chống người thi hành công vụ?

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), khuya 9.5, tổ công tác 363 do đại úy Hoàng Thành Luân, Phó trưởng trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08), làm tổ trưởng phát hiện siêu xe Ferrari không gắn biển số trước ở đường Dương Bá Trạc (Q.8) nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. PC08 thông tin sau khi CSGT báo lỗi vi phạm, tài xế không xuất trình giấy tờ mà còn có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm CSGT. Do đó, CSGT đã khống chế tài xế, báo cho Công an P.1, Q.8 hỗ trợ, lập biên bản các lỗi: “Điều khiển xe không gắn biển số”, “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ ” theo NĐ100/2019.