Ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ, người trẻ cần lưu ý gì?

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm thay thế Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009. Đây là dự thảo lần 3, đã có nhiều chỉnh lý so với 2 dự thảo trước. Một trong những điểm đáng chú ý, là thay cho hình thức giám sát bằng quan sát như trước đây, tại dự thảo lần này quy định người dân được phép giám sát hoạt động của công an nhân dân (CAND), trong đó có lực lượng CSGT, thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình , hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ.