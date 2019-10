Người dân có quyền ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ

Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), nhằm thay thế Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009. Đây là dự thảo lần 3, đã có nhiều chỉnh lý so với 2 dự thảo trước.