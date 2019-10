Bộ Công an đề xuất người dân được ghi hình cảnh sát giao thông

Theo dự thảo, người dân được thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSGT, trong đó gồm: việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và giám sát việc chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

Việc giám sát có thể được áp dụng theo hình thức thông qua các thông tin công khai của công an và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân; thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Dự thảo Thông tư này quy định thủ trưởng cơ quan Công an có cán bộ, chiến sĩ được nhân dân góp ý, nhận xét phải có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Tránh gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lực lượng CSGT

Trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết hiện trong văn bản dưới luật có hình thức giám sát trực tiếp là quan sát, tuy nhiên hình thức này rất trừu tượng, vì có thể cảm quan của người này với người kia khác nhau và có thiên lệch ý kiến chủ quan. Do vậy, việc bổ sung ghi âm, ghi hình là nhằm cụ thể hóa hơn quyền giám sát của người dân

Tướng Dũng cũng nhấn mạnh, người dân có quyền ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong quá trình giám sát, tránh gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lực lượng CSGT.

“Trong những khu vực có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, người dân muốn giám sát CSGT bằng cách ghi âm ghi hình sẽ phải giữ những khoảng cách nhất định, để làm sao không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lực lượng. Mặt khác, trong trường hợp CSGTphối hợp với lực lượng khác truy bắt tội phạm, thì người dân cũng cần biết để không cản trở đến hoạt động phòng chống tội phạm của công an, và đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho lực lượng thực thi công vụ”, ông Dũng lấy ví dụ.