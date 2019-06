Cảnh sát giao thông phải công khai tên, điện thoại và tuyến đường tuần tra kiểm soát

Ngày 28.6, Bộ Công an công bố dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để trưng cầu các ý kiến đóng góp trong vòng 2 tháng.

Thông tư này nhằm thực hiện dân chủ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, theo quy định của pháp luật.

Trong dự thảo thông tư này, Bộ Công an đề xuất hàng loạt nội dung liên quan hoạt đông của lực lượng cảnh sát. Trong đó, cảnh sát phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phải công khai tuyến đường, địa bàn , những phương tiện và lỗi sẽ bị kiểm soát, xử lý.

Trong dự thảo, Bộ Công an giữ nguyên quy định cảnh sát khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ công an nhân dân); các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính...

Nhân dân được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân.

Sau khi ban hành, thông tư này sẽ thay thế thông tư đã ra đời cách đây 10 năm.