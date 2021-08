Bắc Giang: Khởi tố vợ chồng chủ quán nail tổ chức sử dụng ma túy trái phép

Sáng 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trà (33 tuổi, trú P.Lê Lợi TP.Bắc Giang, Bắc Giang), Hoàng Giang Hiệp (34 tuổi, chồng của Trà) và Lê Thị Kim Thúy (21 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.