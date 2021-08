Bắc Giang: Nhiều ca test nhanh dương tính SARS-CoV-2, đề nghị giãn cách toàn thành phố

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, đến chiều 18.8, trên địa bàn tỉnh phát sinh 1 ca mắc mới Covid-19 (F0) là Th.T.L (27 tuổi), trú tại P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang.

Qua rà soát, truy vết tỉnh xác định có hàng loạt ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid -19 bằng phương pháp RT-PCR.

Cụ thể, báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 UBND thị trấn Tân An (H.Yên Dũng) chiều nay cũng xác nhận có 1 ca test nhanh dương tính SARS-CoV-2 là H.V.D, công an làm việc tại H.Lục Ngạn (Bắc Giang). Trường hợp này tiếp xúc với F0 Th.T.L khi giao lưu thể thao ngày 14.8.

Về lịch sử dịch tễ của H.V.D, trưa 18.8, H.V.D nhận được thông tin Th.T.L nghi nhiễm Covid-19, liền đi xe lên Trạm Y tế thị trấn Tân An khai báo và được cách ly tại trạm. Trạm Y tế thị trấn Tân An báo cáo Trung tâm Y tế H.Yên Dũng về test nhanh SARS-CoV-2 và lấy mẫu RT-PCR, kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả RT-PCR.

Cập nhật đến thời điểm hiện tại, danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi ngờ bước đầu điều tra, rà soát được 9 người, lấy mẫu tets nhanh, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch tại P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang Ảnh T.P

Tiếp tục truy vết, UBND P.Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang) cũng báo cáo có trường hợp dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh là P.K.T, cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, báo cáo nhanh của Công an P.Mỹ Độ (TP.Bắc Giang) xác định có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 là Đ.H.T, trú trên địa bàn phường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tạm thời phong tỏa Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang và một số khu vực làm việc tại trụ sở công an tỉnh, để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Cũng trong chiều 18.8, UBND TP.Bắc Giang đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Bắc Giang theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Như vậy, sau nhiều ngày không có ca nhiễm mới, chiều nay, tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang lại diễn biến phức tạp. Cộng dồn từ đầu dịch lần thứ 4 (27.4) đến chiều 18.8, tổng số trường hợp F0 toàn tỉnh này là 5.780, trong đó có 5.772 bệnh nhân Covid-19 đã được ra viện. Toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 370.195 liều vắc xin.