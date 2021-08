Bắc Giang phát hiện 6 ca Covid-19 liên tiếp sau 1 tháng ‘sạch dịch’

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang sáng 19.8, sau 1 tháng không có ca Covid-19 mới, ngày hôm qua, tỉnh này ghi nhận có 6 trường hợp F0. Ca phát hiện đầu tiên là Th.T.L (27 tuổi), trú tại P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Giang. Qua truy vết và rà soát lịch sử dịch tễ, xét nghiệm RT-PCR xác định thêm 5 ca F0 khác là đồng nghiệp và người ở cùng khu phố.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang cũng cho biết, hiện có hàng loạt ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt là tại công an tỉnh, Bắc Giang đã tạm thời phong tỏa Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang và một số khu vực làm việc tại trụ sở công an tỉnh, để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Chốt kiểm soát dịch được lập trong đêm tại cửa siêu thị lớn trong TP.Bắc Giang Ảnh T.P

Ngay trong chiều 18.8, UBND TP.Bắc Giang cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Bắc Giang theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cũng ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, hạn chế tối đa các cuộc hội họp, tập trung đông người không cần thiết từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường họp trực tuyến, tạm dừng đại hội của các hội, đoàn thể. Tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, khu vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời và du lịch nội địa. Không tập trung quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng…

Tại H.Việt Yên, nơi từng là “ổ dịch” của Bắc Giang với một loạt ca F0 tại các khu công nghiệp, tối 18.8, Chủ tịch UBND huyện này cũng lập tức ra văn bản kích hoạt lại toàn bộ trạng thái phòng dịch ở mức cao nhất. Đồng thời, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập đông người, không ra khỏi nhà từ 21 giờ tối hôm trước đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Như vậy, sau 1 tháng không có ca nhiễm mới, tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang lại diễn biến phức tạp. Trước đó, từ đầu dịch lần thứ 4 (27.4) đến chiều 18.8, tổng số trường hợp F0 toàn tỉnh này là 5.780, trong đó có 5.772 bệnh nhân Covid-19 đã được ra viện. Toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 370.195 liều vắc xin.