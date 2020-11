Bắc Kạn: Người đàn ông đăng tin xúc phạm CSGT trên Facebook bị phạt 5 triệu đồng

Sáng 27.11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Đinh Văn Huyệt (30 tuổi, trú tại thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, H.Pác Nặm, Bắc Kạn) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tính lực lượng CSGT trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, ngày 5.11, anh Huyệt dùng tài khoản Facebook có tên “Đinh Huyệt” đăng tải hình ảnh tổ CSGT của Công an H.Pác Nặm đang làm nhiệm vụ, kèm nội dung xúc phạm tổ công tác. Sau khi xác minh, Công an H.Pác Nặm đã mời anh Huyệt lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Huyệt cho biết, do vợ bị lực lượng CSGT Công an H.Pác Nặm xử phạt hành chính về lỗi điều khiển xe mô tô trở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, anh Huyệt xin tổ công tác bỏ qua cho vợ nhưng không được nên đã về nhà đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng chức năng.