Bác kháng cáo của người đàn ông 'ngáo đá' xách con lên mái nhà dọa ném xuống đất

Ngày 29.7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xét xử phúc thẩm vụ người đàn ông " ngáo đá " xách con lên mái nhà dọa ném xuống đất xảy ra hồi tháng 11.2018. Người đàn ông "ngáo đá" phải đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Lê Ngọc Hà (34 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An).

Trước đó, tháng 4 vừa qua, tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Ngọc Hà bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về 2 tội gây rối trật tự công cộng và hành hạ con. Tuy nhiên, Hà không đồng tình với bản án này nên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên tòa cấp phúc thẩm.

Hà bế con lên mái nhà tầng 3 của khu nhà trọ Ảnh H.Tâm

Theo cáo trạng, Hà là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng 9 giờ 45 ngày 21.11.2018, do vợ bỏ nhà đi nên Hà bế theo con trai Lê Ngọc Hải Đ. (2 tuổi) đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thúc Tự (phường Vinh Tân, thành phố Vinh) tìm vợ.

Tại đây, Hà bế con trèo lên mái tầng 3 khu nhà trọ la hét, gây náo loạn. Tiếp đó, Hà dùng kéo dọa đâm đứa con trai đang bồng trên tay. Hà còn cầm 1 chân cháu bé dốc ngược, lăng qua, lăng lại giữa khoảng không ngoài mái nhà ở độ cao trên 10 m, đe dọa ném cháu bé xuống đất

Hà bị công an bắt giữ sau 2 giờ bế con lên mái nhà Ảnh H.Tâm

Khi lực lượng chức năng có mặt khuyên nhủ Hà không được làm hại con trai, Hà chuyền cháu Đ. từ tay này sang tay khác rồi làm rơi cháu bé xuống mái tôn phía dưới cao gần 4 m.

Rất may lực lượng cứu nạn cứu hộ đã kịp đón đỡ, bảo đảm an toàn cho cháu bé. Hà sau đó cũng nhảy từ mái tôn xuống và ngay lập tức bị công an khống chế, bắt giữ.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Hà và đưa ra bản án xác đáng.