Đề nghị bác kháng cáo giảm án của hai cựu thứ trưởng công an

Ngày 12.6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử đối với 5 bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công xảy ra tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên với hai cựu thứ trưởng công an Bùi Văn Thành (30 tháng tù) và Trần Việt Tân (36 tháng tù) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, 15 năm tù), Phan Hữu Tuấn (nguyên trung tướng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, 5 năm tù), Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Tổng cục Tình báo, 5 năm tù) cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

[VIDEO] Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an lại ra tòa với Vũ "nhôm"

Với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Bùi Văn Thành , đại diện cơ quan công tố nhận định, bị cáo này nhận thức được sai phạm, có thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo, làm suy giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

“Qua đánh giá vụ án thấy rằng bị cáo tuy giữ chức vụ cao trong ngành công an, có nhiều thành tích trong công tác, nhưng không giữ được phẩm chất của người lãnh đạo, đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, bị cáo cần có thời gian cải tạo, suy ngẫm không chỉ chuộc lại lỗi lầm của bản thân mà còn làm gương cho toàn xã hội”, đại điện Viện KSND nói và cho rằng không có cơ sở nào để xem xét cho bị cáo này được hưởng án treo.

Tương tự, bị cáo Trần Việt Tân cũng được cơ quan công tố nhận định là lãnh đạo cấp cao của ngành công an, được giao trọng trách lớn nhưng đã ký nhiều văn bản mang danh nghĩa Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bị cáo Vũ “nhôm” thâu tóm nhà, đất công sản trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Bị cáo này không kiểm tra, giám sát chặt chẽ, dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của cấp dưới.

Đại diện Viện KSND cấp cao cũng cho rằng trong đơn kháng cáo, các bị cáo Bách và Tuấn không đưa ra được tình tiết hoặc căn cứ nào khác làm thay đổi hành vi phạm tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo.

Chấp nhận một phần kháng cáo của Vũ “nhôm”

Riêng bị cáo Vũ "nhôm" kháng cáo toàn bộ hình phạt, không đồng tình việc thu 7 bất động sản, tiền của bị cáo và đề nghị được xét xử công bằng, đại diện Viện KSND cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ. Bị cáo được tuyển dụng làm tình báo, chức vụ phó trưởng phòng, nhưng lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Bộ Công an thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với 7 nhà, đất công sản không qua đấu giá, còn xin được giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và được hưởng nhiều ưu đãi khác không đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là trái công vụ, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, về công sản nhằm thu lợi cá nhân.

Dù đề nghị giữ nguyên mức án đối với Vũ “nhôm”, song đại diện Viện KSND đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo này liên quan đến phần tài sản. Cụ thể, cơ quan công tố cho rằng khoản tiền 280 tỉ đồng Vũ “nhôm” cho đối tác vay và một số khoản khác gửi tại ngân hàng, theo Viện KSND cấp cao, quá trình điều tra, giải quyết vụ án không làm rõ được có phải số tiền này do phạm tội mà có hoặc do thu lợi bất chính hay không, nên không có căn cứ để tịch thu sung quỹ nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo đã và đang bị xử lý về hình sự ở nhiều vụ án, nhiều tội danh khác nhau mà luật quy định hình phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Do vậy, những khoản tiền này tiếp tục bị tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Đáng chú ý, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.Hà Nội về việc xác định lại thiệt hại của nhà nước tại 7 nhà, đất công sản bị Vũ “nhôm” thâu tóm với con số thiệt hại lên tới 1.159 tỉ đồng, chứ không phải 135 tỉ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời, đề nghị sửa bản án theo hướng hủy các quyết định giao đất, sử dụng đất của các địa phương liên quan đến các tài sản nêu trên.