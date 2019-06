Cựu thứ trưởng công an Trần Viêt Tân: 'Nếu biết trước... thì tôi sẽ không bao giờ ký'

“Không có nghiệp vụ nào vừa mua xong rồi bán kiếm lời” Trong phiên xét xử hôm qua, HĐXX cũng đã tiến hành thẩm vấn và cho các bị cáo đối chất để làm rõ về nguồn gốc 7 bất động sản tại Đà Nẵng và TP.HCM đã bán cho Vũ “nhôm”. Một trong số này là khu nhà đất 1.490,52 m2 nhà, 2.264 m2 đất tại 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM), do Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Theo đó, ngày 3.4.2015, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79, ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur. Căn cứ vào các tờ trình của bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn, ngày 28.5.2015, bị cáo Bùi Văn Thành ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên cho Công ty Nova Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Sau khi được Thủ tướng đồng ý và được thẩm định bởi cơ quan chức năng TP.HCM, tháng 1.2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc số 25/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá hơn 294 tỉ đồng. Tiếp đó, Công ty Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty CP đầu tư Peak View với giá 300 tỉ đồng. Trong phần thẩm vấn, HĐXX đã công bố hàng loạt tình tiết cần làm rõ, trong đó, ngày 25.1.2016 Công ty Nova Bắc Nam 79 ký hợp đồng mua nhà, đất 129 Pasteur với Tổng cục IV Bộ Công an, nhưng 1 ngày sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Peak View. 3 ngày sau đó Công ty CP đầu tư Peak View đã chuyển đủ 300 tỉ đồng cho Công ty Nova Bắc Nam 79. “Vì sao xin mua phục vụ cho nghiệp vụ rồi chuyển nhượng, vì sao chưa đủ giấy tờ sổ đỏ đã mang đi bán?”, trước nhiều câu hỏi này, bị cáo Vũ “nhôm” xin phép được trình bày, nhưng chủ tọa yêu cầu chỉ cần xác nhận đúng hay không đúng, thì lập tức bị cáo này nói: “không nhớ rõ”. Trả lời HĐXX, Vũ “nhôm” cho biết việc mua lại nhà đất nêu trên là nhằm phục vụ nghiệp vụ. Chủ tọa ngắt lời, nói: "Mua rồi bán ngay có phải là phục vụ nghiệp vụ không? Nghiệp vụ là bán tài sản sao, thực hiện theo luật nào?". Những câu hỏi này đều không được Vũ “nhôm” trả lời. Đáng chú ý, Vũ “nhôm” cho rằng việc mua bán và chuyển nhượng lại nhà đất nêu trên đã được báo cáo cho cấp trên, nhưng khi thực hiện đối chất thì các bị cáo Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đều phủ nhận, cho rằng không hề biết việc Vũ “nhôm” vừa xin mua xong đã đem đi bán.