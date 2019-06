Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân thừa nhận vì quá tin vào cấp dưới

Chiều 11.6, HĐXX đã chuyển sang phần thẩm vấn đối với bị cáo Trần Việt Tân , cựu thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Việt Tân bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy buộc của tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Cục B61 - Tổng cục tình báo - Bộ Công an, để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V xin nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng, TP.HCM không qua đấu giá và không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành Công an, dẫn đến gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền hơn 155 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX chiều nay, bị cáo Trần Việt Tân cho biết, sau phiên xét xử sơ thẩm đã làm đơn kháng cáo để xem xét tội danh và hình phạt. Bị cáo này cho biết được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an từ tháng 10.2009, đến tháng 10.2011 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, đến năm 2016 thì nghỉ hưu.

Trước tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công an thừa nhận, trong quá trình đương chức đã ký 6 văn bản giúp gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT được thuê các nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an, gồm: Nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng; nhà, đất tại số 15 Thi Sách và nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP.HCM.

Theo bị cáo Tân, khi ký các văn bản nêu trên bị cáo chỉ biết là do B61 (cục tình báo) trình lên để lên bàn thì ký chứ cũng không nghiên cứu rõ bởi …quá nhiều việc.

HĐXX chất vấn trong nhiều văn bản do ông Tân ký và thực tế việc sử dụng nhà đất có sự khác biệt. Cụ thể, nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực được ông Tân ký nhằm mục đích giao cho công ty bình phong của Vũ “nhôm” thuê mua sử dụng làm văn phòng nhưng thực chất lại xây cao ốc làm căn hộ, khách sạn.

Bị cáo Tân giãi bày do tin vào cấp dưới, trình lên như thế nào thì ký như thế. “Nếu biết trước họ nói một đằng làm một nẻo như vậy thì tôi sẽ không bao giờ ký”, bị cáo Trần Việt Tân nói đồng thời giãi bày không kêu oan với hành vi của mình mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của bị cáo.

“Tôi nhận thấy có một phần trách nhiệm trong sự việc này bởi tôi chỉ là người phụ trách chung, trách nhiệm là gián tiếp”, ông Tân nói.