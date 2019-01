Cựu Thứ tưởng Bộ Công an Trần Việt Tân: 'Tội đến đâu, tôi nhận đến đấy'

[VIDEO] Viện KSND đề nghị mức án cho 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Vũ Nhôm và 2 đồng phạm ngày 29.1.2019

Sáng 30.1, nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ Công an về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trần Việt Tân , cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết bản thân từ khi vào ngành, ở vị trí người lính hay cương vị Thứ trưởng Bộ Công an luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.