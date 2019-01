Xét xử 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an

Dự kiến hôm nay (28.1), TAND TP.Hà Nội bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” , lợi dụng danh nghĩa Bộ Công an để thâu tóm nhà, đất công sản và 4 bị cáo khác, đều từng là sĩ quan cao cấp của Bộ Công an.

Các bị cáo bị xét xử tại phiên tòa này gồm: Vũ “nhôm”; Nguyễn Hữu Bách, nguyên cán bộ Tổng cục Tình báo và Phan Hữu Tuấn, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. Hai bị cáo còn lại là Bùi Văn Thành (60 tuổi) và Trần Việt Tân (64 tuổi), cùng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 điều 285, BLHS năm 1999.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 28 - 31.1. Có 9 luật sư bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho 5 bị cáo trong vụ án.

Lấy công sản trị giá ngàn tỉ

Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng CAND, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an, từ năm 2009. Mọi hoạt động nghiệp vụ của Vũ “nhôm” chỉ do Nguyễn Hữu Bách (trưởng phòng, sau là phó cục trưởng); Phan Hữu Tuấn (Cục trưởng, sau là Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) và Trần Việt Tân (Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau là Thứ trưởng Bộ Công an) nắm và trực tiếp chỉ đạo.

Trong quá trình hoạt động, Vũ "nhôm" là người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79, là 2 đơn vị mang danh nghĩa tổ chức bình phong của Bộ Công an. Trong quá trình hoạt động, Vũ "nhôm" là người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79, là 2 đơn vị mang danh nghĩa tổ chức bình phong của Bộ Công an.

Quá trình điều hành các doanh nghiệp nêu trên, Vũ “nhôm” đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại 2 TP lớn là Đà Nẵng và TP.HCM trái quy định của pháp luật như: không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác..., nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm uy tín của lực lượng CAND.

Hành vi của Vũ “nhôm” bị các cơ quan tố tụng chỉ rõ: Từ năm 2009 - 2016, trên cơ sở đề xuất của Vũ “nhôm”, Nguyễn Hữu Bách (khi đó, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) đã tham mưu để Phan Hữu Tuấn (khi đó, lần lượt giữ các chức vụ Cục trưởng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) duyệt, ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng, UBND TP.HCM và một số cơ quan, đơn vị, đề nghị tạo điều kiện cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và một số ưu đãi khác... tại 7 nhà, đất công sản, dự án bất động sản với tổng diện tích 6.723,87 m2 nhà và 26.759,9 m2 đất, tổng trị giá là hơn 2.517 tỉ đồng.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản nêu trên, Vũ “nhôm” đã chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình hoặc liên kết, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với khoản tiền 1.159 tỉ đồng.

Các tướng công an đã giúp Vũ “nhôm” như thế nào?

Theo các cơ quan tố tụng, việc Vũ “nhôm” thâu tóm các nhà, đất công sản, dự án có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP.HCM, đã có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn, thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành công an để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã soạn thảo, ký nháy và tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục V, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản; tạo điều kiện và giúp sức tích cực cho Vũ “nhôm” thực hiện các hành vi phạm tội đối với 6 dự án nhà đất công sản gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.134 tỉ đồng.

Từ 2014 - 2018, ông Bùi Văn Thành là Thứ trưởng Bộ Công an, được giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Hậu cần (Tổng cục IV), đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý các nhà đất công sản Bộ Công an. Tuy không phụ trách Tổng cục V, nhưng ngày 28.5.2015, trên cơ sở tờ trình của Vũ “nhôm”, ông Bùi Văn Thành đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng cho bán chỉ định cơ sở nhà đất tại số 129 Pasteur cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Tiếp đó, ông Bùi Văn Thành đã không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh; khi Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài, ông Bùi Văn Thành đã không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước số tiền 222 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Trần Việt Tân, trong giai đoạn 2009 - 2016, là Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an, được giao trực tiếp phụ trách Tổng cục V. Sau khi được các cán bộ dưới quyền tham mưu, đề xuất, ông Trần Việt Tân đã ký phát hành 7 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT được thuê các nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an đối với 3 nhà, đất công sản. Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục V; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Vũ "nhôm". Do đó, đã để Vũ "nhôm" lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong và các văn bản của Bộ Công an, của Tổng cục V để được thuê các nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM theo hình thức chỉ định không qua đấu giá, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, với số tiền 155 tỉ đồng. Phan Hữu Tuấn, Bùi Văn Thành từng mang đến cấp hàm trung tướng của Bộ Công an, còn bị cáo Trần Việt Tân là thượng tướng Bộ Công an.