Bạc Liêu: Bắt 3 nghi phạm trộm tài sản các công trình điện gió

Trước đó, nhiều chủ đầu tư các công trình điện gió ven biển đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến công an địa phương, do liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản, đặc biệt là mất dây cáp gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập ban chuyên án để khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm có liên quan. Ngoài bắt giữ 3 nghi phạm trên, hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.