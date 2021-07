Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp tài sản trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

Sáng 23.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 2 nghi phạm gồm: Đặng Chí Bảo (21 tuổi) và Phạm Minh Điều (23 tuổi, cùng ở xã Phong Thạnh, TX.Giá Rai) về hành vi cướp tài sản . Đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ để truy bắt các nghi phạm có liên quan các vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp từng gây xôn xao dư luận ở đia phương.

Theo thông tin từ Công an TX.Giá Rai, gần đây người dân nhiều lần trình báo công an địa phương về việc bị nhiều đối tượng ngang nhiên chặn đường, dùng hung khí nguy hiểm để khống chế, cướp tài sản xảy ra trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Các vụ cướp đều xảy ra trên nhiều đoạn đường vắng, đêm tối.

Qua điều tra, công an xác định, cuối tháng 6, chị L.T.N.E (ở ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân) chạy xe máy một mình trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, theo hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau, thì bất ngờ bị 4 đối tượng gồm: Đặng Chí Bảo, Phạm Minh Điều, Hứa và Minh (chưa rõ họ, địa chỉ) vây ép, chặn xe. Cả 4 đối tượng xuống xe bao vây chị E.. Tiếp đó, Minh dùng dao khống chế chị E. lấy một túi xách bên trong có 1 điện thoại di động, 3,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ, rồi tẩu thoát.

Theo khai nhận với công an, trong khoảng thời gian trên, Phạm Minh Điều và Minh chặn xe máy do người nam chở người nữ trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc H.Phước Long) rồi dùng dao khống chế chiếm đoạt 2 điện thoại di động và 270.000 đồng. Cũng trong tháng 6, Phạm Minh Điều và Đặng Chí Bảo chặn xe một thanh niên đoạn gần cây xăng Tư Thanh (thuộc H.Phước Long) rồi dùng dao khống chế cướp 2,8 triệu đồng.

Qua tin báo của người bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX.Giá Rai sàng lọc đối tượng, bắt khẩn cấp Bảo và Điều. Tại công an, Bảo và Điều khai nhận cùng động bọn lợi dụng đêm tối, đường vắng ít người qua lại trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp rồi dùng hung khí chặn xe, đe dọa cướp tài sản . Hiện Công an TX.Giá Rai đang khẩn trương phối hợp với Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) mở rộng điều tra và truy bắt các đồng phạm đã bỏ trốn.