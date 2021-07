Kiên Giang: Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản để chung độ bóng đá

Ngày 16.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai để củng cố hồ sơ khởi tố Nguyễn Văn G về hành vi giết người, cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, tối 13.7, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) tử vong tại phòng số 2 thuộc một nhà trọ trên địa bàn P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Rạch Giá phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15.7, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện được nơi ẩn nấp của G tại một trại gà ở ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất (Kiên Giang) nên phối hợp Công an H.Hòn Đất và lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành vây bắt.