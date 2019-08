Bạc Liêu: Bắt một nghi can bị truy nã đặc biệt

Chiều 5.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết qua theo dõi hồ sơ truy nã, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Chí Công (20 tuổi, ở ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) can tội cướp tài sản đang lẩn trốn tại nhà người thân ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long nên tiến hành bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, Công là nghi can bị Công an H.Tân Thạnh (Long An) ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 30.7, về hành vi “cướp tài sản”. Sau khi đồng bọn của Công bị Công an H.Tân Thạnh truy bắt, Công kịp thời trốn khỏi địa phương.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thạnh, Công cùng đồng bọn với thủ đoạn sử dụng bình xịt hơi cay, gậy điện tấn công, hành hung các nạn nhân đi trên các đoạn đường vắng để cướp xe máy rồi đem tài sản đi bán lấy tiền chia nhau.

Trong tháng 7, Công cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp xe máy của các nạn nhân trên nhiều địa bàn ở các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL như: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp…

Hiện Công an H.Phước Long đã làm thủ tục để bàn giao nghi can bị truy nã đặc biệt này cho Công an H.Tân Thạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.