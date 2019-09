Bạc Liêu: Bắt quả tang 2 thanh niên dùng kích điện tận diệt thủy sản

Khoảng 1 giờ ngày 27.9, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) phát hiện và bắt quả tang Đoàn Chí Nguyện (27 tuổi) và Võ Bé Anh (23 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long, Bạc Liêu) đang dùng kích điện để đánh bắt thủy sản trên tuyến kênh 30 tháng 4, thuộc ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình.

Tang vật bị công an tạm giữ Ảnh: Trần Thanh Phong

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm: 2 vỏ lãi, 2 máy nổ và 2 bộ xung kích điện.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng 2 năm qua, họ bỏ tiền mua sắm vỏ lãi, máy nổ, bộ kích điện để đánh bắt tôm, cá ở các tuyến kênh, sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hàng đêm, Nguyện và Bé Anh đánh bắt được khoảng 100 kg tôm, cá các loại. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ 2 nghi can cùng tang vật có liên qua để bàn giao cho Công an H.Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo công an, đây là hành vi đánh bắt thủy sản tự nhiên theo cách tận diệt, đang diễn biến phức tạp ở Bạc Liêu.