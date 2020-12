Bạc Liêu: Bắt quả tang 2 xe khách vận chuyển tôm bơm tạp chất

Sáng 16.12, theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 2 xe khách gường nằm bị bắt quả tang đang vận chuyển trên 400 kg tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ.

Cận cảnh những tạp chất lạ bị gian thương bơm vào tôm hòng trục lợi

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 15.12, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn thuộc P.1, TX.Giá Rai), lực lượng Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra đột xuất xe khách BS 69F - 000.37, do tài xế Nguyễn Văn Nhàn (47 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chạy theo hướng từ tỉnh Cà Mau đi TP. Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe khách 69F - 000.37 đang vận chuyển 6 thùng xốp, trọng lượng trên 150 kg tôm có tạp chất agar. Lực lượng lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số tôm vi phạm.

Tôm chứa tạp chất bị lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14.12, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, lực lượng CSGT tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe khách BS 72B - 021.35, do tài xế Trần Thanh Bình (49 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) điều khiển, chạy theo hướng từ Cà Mau đi Khách Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phương tiện đang vận chuyển 13 thùng xốp chứa hơn 250 kg tôm đã bơm tạp chất agar. Hiện lực lượng công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo pháp luật.