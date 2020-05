Ông Phạm Đức Thường, Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh), đã bị đình chỉ công tác 15 ngày do liên quan tới nghi án nhận hối lộ của Tenma Việt Nam

Rạng sáng 27.5, tuyến quốc lộ 91 cũ đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, tỉnh An Giang tiếp tục bị sạt lở, 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Do ảnh hưởng sạt lở nên 14 hộ dân ở TP.Long Xuyên (An Giang) được yêu cầu di dời đến nơi an toàn.