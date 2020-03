Cà Mau: Tổng giám đốc Công ty Công Lý bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo

Ngày 27.3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với đại gia Tô Hoài Dân (thường gọi là Dân “công lý”, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý, gọi tắt Công ty Công Lý ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Dân tại P.8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và khám xét trụ sở công ty của ông Dân, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đó, tháng 8.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam con trai của ông Dân là Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý) cùng về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ông Tô Hoài Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng tại dự án Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau có công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm, vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng, do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư và hiện là nhà máy xử lý rác thải duy nhất ở tỉnh này. Nhà máy xây dựng năm 2010 và hoàn thành năm 2012, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xử lý môi trường. Nhà máy được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư, ưu đãi vay vốn ngân hàng cùng nhiều ưu đãi khác về đất đai, thuế...

Qua 7 năm hoạt động, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau có hai lần tạm ngưng để bảo trì, sửa chữa. Năm 2015, nhà máy bảo trì lần đầu, đăng ký bảo trì trong 2 tháng, nhưng bảo trì 6 tháng mới hoàn thành và mượn quỹ đất khoảng 2,5 ha để trữ rác trong lúc bảo trì. Đến nay, phần rác tồn chưa xử lý xong, còn hàng ngàn tấn trong và ngoài khuôn viên nhà máy...

Ngoài Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, công ty này còn đầu tư nhiều dự án lớn khác như: dự án điện gió Bạc Liêu (Bạc Liêu), dự án khu du lịch Khai Long (Cà Mau).

Ngày 27.3, trả lời Thanh Niên về việc có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do ông Tô Hoài Dân làm chủ, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, nói: “Việc khởi tố ông Dân do Bộ Công an làm, chúng tôi không nắm. Còn việc ông Dân bị khởi tố có ảnh hưởng đến hoạt động nhà máy rác hay không chúng tôi cũng không biết vì nhà máy có nhiều vấn đề, dù ông Dân là chủ. Nhà máy này hiện nay phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác, mà cách quản lý điều hành sao chúng tôi cũng không biết”.

Ông Thánh thông tin thêm hiện tỉnh đã cơ cấu, hoàn thiện tổ rà soát lại nhà máy rác trên cơ sở tổ cũ. Tổ này tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước đây. Nhưng tới thời điểm này, theo báo cáo của nhà máy và các ngành liên quan, thì nhà máy vẫn hoạt động bình thường.