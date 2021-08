Bạc Liêu: Đón người dân ở vùng dịch diễn biến phức tạp về địa phương

Theo đó, việc tổ chức đón người dân về địa phương phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau khi về địa phương. Trong đó, an toàn là yêu cầu trước hết và trên hết. Việc đón người dân trở về Bạc Liêu được chia thành nhiều đợt theo thứ tự ưu tiên, trong đó thực hiện trước đối với người Bạc Liêu đang ở TP.HCM. Sau đó sẽ tiếp tục đón người dân Bạc Liêu đang ở các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh đang có dịch phức tạp. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của các địa phương bạn.