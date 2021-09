Bạc Liêu: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan Công ty mỹ phẩm Đông Anh

Ngày 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) triển khai quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, phát hiện ngày 9.9 tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh (P.7, TP.Bạc Liêu). Đồng thời, tiến hành khám xét Công ty mỹ phẩm Đông Anh do bà N.H.N (24 tuổi) làm chủ và khám xét nơi ở của bà này.