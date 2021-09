Tước quân tịch Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội

Chiều tối 23.9, nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận quyết định tước quân tịch đối với đại tá Phùng Anh Lê được thực hiện trước thời điểm ông Lê bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo điều 378 bộ luật Hình sự. Vụ việc xảy ra ở Công an Q.Tây Hồ, Hà Nội, nơi ông Lê từng làm Trưởng công an.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đã có quyết định tước quân tịch đối với trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ , TP.Hà Nội.

Liên quan đến vụ án tha người trái pháp luật xảy ta tại Công an Q.Tây Hồ, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can thêm 2 người khác, từng là thuộc cấp của ông Phùng Anh Lê tại Công an Q.Tây Hồ. Đó là trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và trung tá Lê Đình Trung, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.Tây Hồ. Trong đó trung tá Ngọc được cho tại ngoại, trung tá Trung bị bắt cùng thời điểm với ông Phùng Anh Lê và ông Nguyễn Đức Châu và cũng đều đã bị tước quân tịch. Thời điểm bị khởi tố, ông Lê Đình Trung đang giữ chức Phó trưởng Công an xã Đồng Quang, H.Quốc Oai, Hà Nội.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi), và trung tá Nguyễn Đức Châu (48 tuổi), nguyên Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ để điều tra về hành vi “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo điều 378 bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, từ đầu tháng 2.2021, Công an TP.Hà Nội đã đình chỉ chức vụ của những người nêu trên. Trong đó, ông Phùng Anh Lê tại thời điểm bị đình chỉ là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.Hà Nội. Ông Lê cũng là nguyên Trưởng công an, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Trước đó, tối 21.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp tư pháp đối với đối với ông Phùng Anh Lê.

Theo nguồn tin Thanh Niên, 2 ông Phùng Anh Lê, Nguyễn Đức Châu có liên quan đến các vụ án hình sự do Công an Q.Tây Hồ thụ lý, điều tra . Trong đó có vụ án cướp tài sản xảy ra vào năm 2016.

Theo hồ sơ, năm 2016, Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) hoạt động tín dụng đen có cho anh Nguyễn C.T. vay 10 triệu đồng. Sau khi trả lãi và một phần gốc, anh T. vẫn nợ Tài 4 triệu đồng.

Chiều 21.9.2016, nhóm của Tài phát hiện anh T. ở khu vực P.Yên Phụ nên đuổi đánh, rồi khống chế lên xe máy và lấy điện thoại của anh này. Được một đoạn thì xe máy hết xăng, nên anh T. đã chạy vào trụ sở Công an P.Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhóm của Tài không dám đuổi theo mà ném trả điện thoại rồi bỏ đi.

Nhận được thông tin, Công an Q.Tây Hồ đã triệu tập và tạm giữ hình sự Tài nhưng sau đó đã mời anh T. đến trụ sở để hòa giải. Tài đã bồi thường cho anh T. 15 triệu đồng và thay lại màn hình điện thoại cho anh T., do bị ném vỡ.

Đầu năm 2021, Tài cùng các đối tượng trong vụ án đã đến Công an TP.Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi đã gây ra đối với anh T. Ngày 29.4, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Tài 24 tháng tù giam về tội "cướp tài sản". Đáng chú ý, tại phiên tòa, vợ của Nguyễn Hữu Tài khai trong quá trình Công an Q.Tây Hồ thụ lý vụ án, người này đã đưa 100 triệu đồng cho 1 cán bộ Công an Q.Tây Hồ để nhờ “chạy án” cho chồng.

Các cơ quan tố tụng xác định việc Công an Q.Tây Hồ không xử lý hành vi cướp tài sản của Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm là có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để làm rõ.