Bạc Liêu: Phát hiện nhà thầu rút ruột công trình nhà văn hóa

Do phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình xây dựng Nhà văn hóa ấp 20, đặc biệt đơn vị thi công có dấu hiệu rút ruột công trình như đã nêu trên nên Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND TX.Giá Rai chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai điều tra, làm rõ. Đồng thời, cũng đề nghị xử phạt đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thành Đạt Bạc Liêu. Xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với chủ đầu tư là UBND xã Phong Tân do để xảy ra sai xót trong quá trình xây dựng. Đề nghị lãnh đạo UBND TX.Giá Rai rút kinh nghiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án.