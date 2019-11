Kè sông 12 tỉ đồng vỡ nát có bị rút ruột ?

Người dân TP.Quy Nhơn rất “choáng” khi chứng kiến sự “bất ngờ vỡ nát” này. Nhiều người sống gần bờ kè cho rằng nguyên nhân của sự cố là do quá trình thiết kế và thi công “có vấn đề”. Cụ thể, đoạn đê này hằng năm phải chịu sự xâm nhập của triều cường nên phải được xây dựng với tính chất như kè biển mới trụ vững. Hơn nữa, một công trình kè sông dài 642 m nhưng không có trụ bê tông đứng, chỉ có dầm ngang (giằng kè) bên trong có 4 cây thép phi 12 nằm trên mặt đất và cả đoạn kè trên thi công không được xây móng bằng đá chẻ, nên khó chống đỡ triều cường. Chính vì vậy, nhiều người nghi ngờ công trình bị rút ruột.

Trước bức xúc của dư luận, ông Nguyễn Thái Diễn, Giám đốc BQL đầu tư xây dựng TP.Quy Nhơn, cho rằng nguyên nhân sự cố là do nước triều dâng cao kèm sóng lớn, nên nước đã vượt qua khỏi đỉnh kè, gây xói lở, cuốn trôi phần lớn đất đắp thân kè làm cho mái kè biến dạng. “Theo hồ sơ thiết kế, phần mái có bê tông cốt thép, phần bệ đỡ lan can thì đoạn giữa các trụ không có thép, có trụ lan can thì có cốt thép, phần giằng kè đều có thép. Quan điểm của đơn vị thiết kế thì phần mái chịu sóng gió nên người ta gia cố về cốt thép. Phần bệ đỡ lan can phía trên thì ổn, bố trí cốt thép sẽ làm tăng kinh phí không cần thiết, nên đơn vị tư vấn đưa ra kết cấu như thế. Bản vẽ như thế thì nhà thầu thi công như thế. Đoạn không thép là làm theo thiết kế chứ không phải thiết kế có thép mà đơn vị thi công rút ruột”, ông Diễn nói.