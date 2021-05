Bạc Liêu: Sà lan hơn 371 tấn chìm xuống cống ngăn mặn

Sáng 4.5, tại cống Nhà Mát, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm sà lan trọng tải hơn 371 tấn chìm xuống kênh, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Bạc Liêu, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phan Thanh Vinh (48 tuổi, ở TP.Tân An, Long An) là thuyền trưởng điều khiển tàu kéo mang BS SG-6419, kéo theo sà lan BS VL-14719, trọng tải hơn 371 tấn (chở theo 1 xáng dây, 1 xe cuốc, 1 thùng container, 28 cọc bê tông dài 12 m) lưu thông trên Kênh 30/4, theo hướng từ P.2, TP.Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát.

Khi đến cống ngăn mặn Nhà Mát, sà lan bất ngờ bị kẹt lại và nghiêng. Khoảng 30 phút sau, sà lan bị nước tràn vào khoang dẫn đến bị chìm xuống kênh, kéo theo các phương tiện chở bên trên.

Sà lan bị chìm tại cống Nhà Mát, TP.Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản, làm rõ nguyên nhân. Việc sà lan bị chìm tại cống gây ách tắc giao thông thủy, các phương tiện không thể di chuyển trên Kênh 30/4 qua khu vực này. Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ phương tiện gặp nạn.