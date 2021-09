Bạc Liêu: Tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách, 10 người bị phạt 150 triệu đồng

Sau vụ việc Hồ Hữu Nhân tự xưng 'Ban chỉ đạo Q.7', gây rối trước Trung tâm Aeon Citimart Q.7 (TP.HCM), Công an Q.7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người này.

Ngày 1.9, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) đã cho bảo lãnh thiếu niên 14 tuổi dùng dao đâm người để đưa đi thăm khám, điều trị tâm lý.

Chiều 1.9, Công an P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ) bàn giao nam thanh niên ra đường không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm còn xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, cho Công an quận này để xử lý.

Lực lượng CSGT đường thủy (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa phát hiện, bàn giao các đối tượng trong đường dây buôn bán than lậu cực lớn liên tỉnh cho Công an H.Lập Thạch (Vĩnh Phúc) điều tra, xử lý.