Bác sĩ Hoàng Công Lương đối chất với điều tra viên về lời khai bị nhân bản

Sáng nay, 18.5, phiên tòa xét xử vụ Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.



Giữa phiên xử, luật sư Nguyễn Chiến, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ tại Đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viên đa khoa tỉnh Hòa Bình) đề nghị được hỏi điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa, Cơ quan Cảnh sát điều tra, tuy nhiên, ông Nghĩa không có mặt. Gần 11 giờ, ông Nghĩa mới tới phòng xử án.

Luật sư Chiến hỏi điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa có nhận được đề nghị của bị can Hoàng Công Lương trong giai đoạn điều tra về việc yêu cầu mời luật sư bào chữa ngay giai đoạn đó không? Ông Nghĩa khẳng định có nhận được yêu cầu của bị can kể từ khi bị can bị bắt tạm giam. Sau đó đã hỏi trực tiếp, bị can nhờ qua cơ quan điều tra thông báo đến gia đình để liên hệ luật sư tham gia bào chữa. Tất cả theo đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, khi luật sư "truy" bao nhiêu ngày sau điều tra viên mới chuyển đề nghị trên của bị can tới gia đình, thì ông Nghĩa không trả lời cụ thể câu hỏi này, mà cho biết điều này đã thể hiện rõ trong hồ sơ tại Cơ quan điều tra.

Luật sư hỏi tiếp ông Nghĩa có đưa tài liệu nào cho bị cáo Hoàng Công Lương khi trả lời, ghi biên bản (trong quá trình điều tra, lấy lời khai) không, thì điều tra viên này khẳng định: "Tôi và kiểm sát viên không đưa, chuyển bất cứ tài liệu nào cho bị cáo Lương".

Ngay lập tức, luật sư Chiến đề nghị toà mời bị cáo Hoàng Công Lương lên đối chất cùng điều tra viên. Bị cáo Hoàng Công Lương một lần nữa khẳng định: “Kiểm sát viên và điều tra viên đã đưa lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu (nguyên là Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) để bị cáo khai giống như vậy”.

Luật sư Chiến đặt câu hỏi: “Hai biên bản của 2 người khác nhau, nhưng câu chữ giống nhau, vậy ông giải thích thế nào?”. Điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa khẳng định quá trình hỏi cung đúng trình tự quy định pháp luật và khách quan, còn việc giống nhau chỉ là ngẫu nhiên.

Luật sư tiếp tục cho biết không chỉ bị cáo Lương mà tại tòa, điều dưỡng Đỗ Thị Điệp (Khoa Hồi sức tích cực) cũng cho biết được điều tra viên đưa cho bản chụp cuốn sổ giao ban, trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho bị cáo Lương, để bà Điệp khai, và mời bà Điệp lên đối chất.

Trong phần đối chất, bà Điệp tiếp tục khẳng định lại lời khai này. Tuy nhiên, điều tra viên khẳng định đó chỉ là ý kiến riêng của chị Điệp, còn cá nhân vẫn giữ quan điểm như đã trả lời trước đó.

Sau đó, luật sư Chiến công bố trước tòa đã có 2 biên bản lời khai của chị Điệp, đều được lập cùng thời điểm 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 15.7.2017, và đề nghị điều tra viên Nghĩa làm rõ, tại sao hai biên bản lời khai lại trùng thời gian? Ông Nghĩa vẫn chỉ trả lời: “Đã thể hiện rõ trong hồ sơ và tôi không giải thích gì thêm”.