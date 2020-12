Bác sĩ Trưng Vương phẫu thuật “chui” trong bệnh viện, thu lợi tiền tỉ

Không khắc phục hậu quả sẽ chuyển công an điều tra Ngày 27.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu về KLTT việc thực hiện thu, chi tài chính tại Khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ (BV Trưng Vương) từ năm 2012 - 2018. Theo đó, từ kiến nghị của Thanh tra TP.HCM, ông Ngô Minh Châu giao Giám đốc Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh của các BV trực thuộc có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ để kịp thời chấn chỉnh việc mua sắm, sử dụng VLNT, vật tư y tế có nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật, cấy ghép vào cơ thể người, tránh các nguy cơ rủi ro, phát sinh hậu quả biến chứng... Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp Thanh tra TP.HCM thu hồi khoản thu lợi trái pháp luật của các BS khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ; chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của BV Trưng Vương; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý liên quan mà KLTT nêu. Giám đốc BV Trưng Vương có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo KLTT và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, phản ánh của bệnh nhân được phẫu thuật, thủ thuật, tạo hình thẩm mỹ tại BV mà có sự cố, biến chứng xảy ra do nguyên nhân từ VLNT đã cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân từ năm 2012 - 2018. Riêng với BS Nguyễn Ngọc Nhơn và BS Võ Anh Minh, phải kiểm điểm và xử lý về ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật thanh tra. Nếu 2 BS này không nghiêm túc thực hiện thì tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo luật Viên chức. Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Chánh thanh tra TP.HCM có quyết định thu hồi số tiền thu lợi trái pháp luật của các BS BV Trưng Vương theo KLTT nêu để nộp ngân sách theo quy định. Đối với các cá nhân không chấp hành khắc phục hậu quả theo quyết định thu hồi tiền thu lợi trái pháp luật, thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an TP.HCM xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.