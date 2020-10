Bác sĩ xài bằng giả mở phòng khám liên tỉnh

Vào đầu năm 2020, cũng qua rà soát, Sở Y tế Đồng Nai phát hiện và xử lý 2 trường hợp bác sĩ sử dụng bằng giả. Đó là bà Đinh Kim Loan (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) sử dụng bằng giả dược sĩ của Học viện Quân y và bằng bác sĩ y khoa của Trường đại học Y Dược TP.HCM; bà Trần Xuân Ngọc (42 tuổi, ngụ TP.HCM) sử dụng bằng giả y đa khoa của Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Sau khi phát hiện bà Loan và bà Ngọc sử dụng bằng giả, Sở Y tế Đồng Nai đã tịch thu, đồng thời chuyển hồ sơ qua Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) tiếp tục điều tra xử lý. Đối với bà Loan, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý, hiện chưa có kết quả. Đối với bà Ngọc, do bà này hộ khẩu ở TP.HCM nên Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Lê Lâm