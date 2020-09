Mua “bằng” bác sĩ giá chỉ 3 triệu đồng !

Hàng chục ngàn bằng cấp giả tiêu thụ trên thị trường Vừa qua (26.8.2020), Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an triệt phá đường dây “làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”, bắt giữ 16 nghi can, trong đó Nguyễn Trọng Dương (30 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu. Các loại giấy tờ giả đường dây này sản xuất và tiêu thụ từ bằng bác sĩ, tốt nghiệp đại học, trung học... cho đến giấy chứng nhận nhà đất với giá từ 3 - 10 triệu đồng/cái. Theo C02, ước tính hàng chục ngàn giấy tờ giả đã được tiêu thụ trên thị trường. Trước đó, tháng 7.2020, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng khám phá ổ nhóm làm giả hàng ngàn con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức do Hồ Ngọc Quang (ngụ Gò Vấp) cầm đầu. Đáng chú ý, bọn chúng làm giả các chứng chỉ hành nghề y, luật sư; bằng đại học y dược, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu… Theo lời khai của Quang, từ năm 2017, Quang mua máy móc, thiết bị để phục vụ việc chế tạo con dấu, phôi bằng giả. Quang tự chế tạo, in phôi bằng, giả mạo chữ ký, trực tiếp đóng dấu vào các loại giấy tờ giả. Tính đến khi bị bắt, Quang đã làm giả hơn 1.500 bộ giấy tờ, tài liệu của nhiều cơ sở giáo dục ; mỗi văn bằng, chứng chỉ giả bán cho các “đại lý” cấp dưới với giá 500.000 - 1,5 triệu đồng, sau đó các “đại lý” sẽ bán cho khách hàng với giá từ 2 - 6 triệu đồng/cái. Ngọc Lê