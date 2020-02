Ban Bí thư chỉ định đại tá Vũ Hồng Văn tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày 7.2 vừa qua, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Lễ trao quyết định của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc chỉ định đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia Ban Chấp hành , Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng cho đại tá Vũ Hồng Văn tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Trước đó, vào tháng 11.2019, Bộ Công an điều động đại tá Vũ Hồng Văn (khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.