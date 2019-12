Đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh ra quân 'thiết lập lại diện mạo ANTT Đồng Nai'

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. Phát lệnh ra quân, đại tá Vũ Hồng Văn cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, tuyên chiến các băng nhóm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu , tàng trữ thuốc nổ, pháo, đua xe trái phép... thiết lập lại diện mạo an ninh trật tự Đồng Nai

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ ra quân Ảnh: Lê Lâm

"Đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành, tập trung lực lượng đấu tranh, để bóp chết tội phạm từ trong trứng nước. Các băng nhóm đang hoạt động cần thực hiện phương châm cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ làm tan rã", đại tá Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

Theo đại tá Vũ Hồng Văn, nếu địa phương nào để xảy ra mất an ninh trật tự, công an tỉnh vào cuộc triệt phá, thì trưởng công an huyện, thành phố đó phải phải chịu trách nhiệm chính.

Các lực lượng ra quân làm nhiệm vụ Ảnh: Lê Lâm

Đại tá Vũ Hồng Văn (43 tuổi, ngụ Hưng Yên), được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 11.2019, thay cho đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã bị cách chức vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Trước khi giữ cương vị Giám đốc Công an Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn từng làm Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an Đắk Lắk.