BGĐ Công an Đồng Nai nói gì về vụ CSGT tố sếp 'bảo kê' xe vi phạm?

Liên quan đến vụ CSGT Đồng Nai tố sếp “bảo kê” xe vi phạm , sáng ngày 25.11, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Văn Quyết Thắng (phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết trong buổi sáng cùng ngày (25.11), Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ.