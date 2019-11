CSGT Đồng Nai tố cấp trên 'bảo kê' xe vi phạm: Địa phương làm có khách quan?

“Biết nói gì nữa đây, thật là buồn và thất vọng!”, một bạn đọc đã cảm thán trước vụ việc cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai tố cấp trên "bảo kê" xe vi phạm và không chi trả các khoản chi phí về tiền ăn, lễ tết, trực ca đêm.

Ngoài việc tố “sếp” bảo kê xe vi phạm, những người tố cáo còn đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ các khoản tiền ăn, trực lễ tết, trực ca đêm... Vì theo những người này, có cả trăm cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chỉ ký tên vào danh sách, chứ không nhận được tiền với nhiều tỉ đồng/năm.

Hôm qua 24.11, PV Thanh Niên đã liên lạc với trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm CSGT số 2, người bị tố cáo, thì ông Cảng phủ nhận việc gọi điện cho cấp dưới can thiệp quá trình xử lý. Trong khi đó, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc phụ trách điều hành Công an tỉnh Đồng Nai, nói hôm nay (25.11), Công an tỉnh sẽ họp “xử lý theo quy định nếu cán bộ, chiến sĩ nào sai phạm”.