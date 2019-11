CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tố cấp trên 'bảo kê' xe vi phạm

Chiều 23.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (hiện đang phụ trách điều hành Công an tỉnh Đồng Nai), cho biết thông qua báo chí ông đã nắm được thông tin về việc cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai tố cấp trên "bảo kê" xe vi phạm và không chi trả các khoản chi phí về tiền ăn, lễ tết, trực ca đêm.

Đại tá Văn Quyết Thắng cho hay do ông mới từ Cảnh sát PCCC sát nhập về, sau đó được Bộ Công an phân công tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai nên chưa nắm rõ nhiều. Đối với vụ việc cán bộ Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe, và không chi trả các khoản chi phí về tiền ăn, lễ tết, trực ca đêm…, ông chỉ mới nắm thông tin qua báo chí đăng tải.